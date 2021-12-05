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Глава Минздрава рассказал о рисках у перенесших коронавирус с болезнями сердца

До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 возрастает риск смертности до 5-7 раз, заявил в интервью на канале «Россия 24» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся, в том числе, к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз», - приводит слова Мурашко РИА Новости.

Он уточнил, что пациентам, у которых есть какие-то жалобы со стороны работы сердца, которые испытывают повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необходимо обратиться за медицинской помощью.

По словам министра, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, в случае необходимости врачи назначат лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом.