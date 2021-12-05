Глава Минздрава рассказал о рисках у перенесших коронавирус с болезнями сердца

До половины переболевших коронавирусом имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с хроническими болезнями сердца и сосудов после COVID-19 возрастает риск смертности до 5-7 раз, заявил в интервью на канале «Россия 24» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он уточнил, что пациентам, у которых есть какие-то жалобы со стороны работы сердца, которые испытывают повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необходимо обратиться за медицинской помощью.
По словам министра, в России на сегодняшний день доступна углубленная диспансеризация для пациентов, перенесших коронавирус, в случае необходимости врачи назначат лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом.