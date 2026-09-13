Международный фестиваль молодёжи официально открылся в Екатеринбурге

Церемония открытия Международного фестиваля молодежи прошла в Екатеринбурге сегодня, 13 сентября.

Фото: Татьяна Андреева/ rg.ru

В ней приняли участие делегации разных стран, отечественные и зарубежные артисты и коллективы, известные ведущие. Гостей фестиваля по видеосвязи поздравил президент Владимир Путин.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи. В этом году мы собрались в столице Урала, Екатеринбурге - городе, где встречаются Европа и Азия, история живет буквально в каждом доме», — сказал глава государства.

Он также отметил особую роль уральского региона в истории России.

«На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь — в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, — молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», — добавил он.

Незадолго до этого на сцене выступила уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, исполнив известный хит из сериала «Дикий ангел», а также российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, пишут РИА Новости.

«Когда смотришь на землю из космоса, не видно границ, виден только один наш общий дом. И будущее зависит от того, умеем ли мы слышать друг друга», — сказала Пересильд.