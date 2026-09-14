ФСБ сообщила о задержании 111 нелегальных «оружейников» в 43 регионах РФ

ФСБ сообщила о задержании 111 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 43 субъектах РФ, прекращена работа 37 подпольных мастерских по переделке оружия.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 111 жителей из 43 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

Из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья.

Также обнаружены и изъяты 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», - сообщили в ЦОС.

Все изъятое направлено в региональные управления МВД России для проведения криминалистических исследований, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконные действия с оружием, его основными частями и боеприпасами), 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Обыски, по данным спецслужбы, прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, пишет «Интерфакс».

Также - в Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Белгородской, Еврейской автономной, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Калининградской, Курской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях.