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Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, сообщает Минобороны.

Кроме того, выведена из строя инфраструктура авиационных баз ВСУ, пишет РИА Новости. Военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления не оказывают».

В ведомстве подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Также в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.

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