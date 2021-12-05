Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, сообщает Минобороны.
Кроме того, выведена из строя инфраструктура авиационных баз ВСУ, пишет РИА Новости. Военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления не оказывают».
В ведомстве подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Также в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.
В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена работа аэропортов в 12 российских городах.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ранее глава государства получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР.