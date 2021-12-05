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Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу

Самолеты облетают практически весь юг страны после соответствующего указания авиарегуляторов. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росавиацию, приостановлена работа аэропортов городов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Орел, Курс, Воронеж и Симферополь. Всего приостановлена работа 12 аэропортов на юге вплоть до 2 марта, уточнили в Росавиации.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», - говорится в сообщении Росавиации.

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Регулятор настоятельно рекомендовал всем пассажирам ближайших рейсов, которые должны были отправиться в южные области страны или вылететь из них, а также встречающим не приезжать в эти аэропорты. В аэропортах московского авиаузла уже отменено 64 рейса, которые должны были следовать в южные области. "Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", - заключили в Росавиации.

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Приостановка гражданского авиасообщения с южными областями произошла на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой несколькими часами ранее объявил президент РФ Владимир Путин.