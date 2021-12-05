Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области, экипаж погиб

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Военно-транспортный самолет Ан-26 Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — приводит сообщение РИА Новости.
По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.
Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.
Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания «Антонов»). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.