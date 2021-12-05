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Переговоры России и Украины начались в Белоруссии

Встреча российской и украинской делегаций началась в Белоруссии 28 февраля, сообщают СМИ.

Фото: РИА Новости

О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока, пишет РИА Новости.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.