Особого положения на территории России вводить не планируется — Путин

Никакого особого положения на территории РФ вводить не планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня, 5 марта, на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.
Военное положение вводится в случае внешней агрессии. «В России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет», - цитирует главу государства ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.