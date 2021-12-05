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2 млн беженцев с Украины прибыли в Евросоюз

2 млн беженцев с Украины уже прибыли в Евросоюз, до половины из них дети, и будет еще больше. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции в Страсбурге.

«Прибыли уже 2 млн беженцев из Украины. Мы не заем сколько из них детей, но, по тому, что я видела на пунктах пропуска, до половины могут быть дети. И будет больше, поэтому мы должны сделать все от нас зависящее», - цитирует ее ТАСС.

Илва Йоханссон подчеркнула, что право на защиту в ЕС получат граждане Украины или лица с долгосрочным видом на жительство на Украине. Что касается лиц, находившихся на Украине в краткосрочном режиме, включая иностранных студентов, то им Евросоюз намерен помочь вернуться на родину. Они не получат права пребывания на территории ЕС.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.