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Российские благотворительные фонды заявили о снижении сборов

В российских благотворительных фондах снизились общие суммы сборов, рассказали представители сферы социальной опеки.

«Средний чек пожертвования упал на 26%, но общее количество онлайн-пожертвований, именно количество транзакций, а не суммы, выросло на 44%», — сообщила директор фонда фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

По ее словам, перечисления с помощью Apple и Google pay с 32% у фонда упали до 10%.

«Люди привыкли жертвовать с помощью одного прикосновения, и, если не получается это сделать, часто не идут искать карту. На 39% выросли отклонённые пожертвования. По разным причинам: от недостатка средств до ошибки эквайринга. Последнее, по нашим предположениям, произошло из-за того, что люди сняли наличку с карт», — цитирует Анастасию Черепанову газета «Известия».

В благотворительной организации «Открытая среда» сборы упали примерно в три раза.

«Мы помогаем детям и взрослым с аутизмом в Краснодаре. Собирать на взрослых всегда очень сложно, а в нынешних условиях это стало еще сложнее», - рассказал PR-специалист НКО Тигран Баратов.

Со сложностями столкнулись также фонды «Не напрасно», «Жизнь», «Хрупкие люди» и «Нужна помощь».

Одной из главных проблем стала приостановка отчислений со стороны компаний, жертвовавших на благотворительность.

«Сейчас многие компании, которые делали пожертвования, взяли тайм-аут: они не уверены, что смогут дальше помогать, не уверены, в каком объеме будут это делать. Это те, кто так или иначе был связан с другими государствами — например, местные представительства иностранных организаций. Поэтому доля пожертвований падает», — пояснила директор фонда «Жизнь» Карина Михайлова.

Вместе с тем фонды отмечают, что, несмотря на то, что общая сумма сборов падает, количество частных переводов растет. Это значит, что обычные люди стали чаще жертвовать свои средства.