В России и мире

Приложение Netflix стало недоступным для россиян в Google Play и App Store

Приложение американского стримингового сервиса Netflix стало недоступным российским пользователям в Google Play и App Store. Оригинальное приложение больше не показывается при вводе названия сервиса в поисковой строке на обеих платформах.

Официальных комментариев об удалении приложения от компании пока не последовало, пишет ТАСС.

Netflix - стриминговый сервис, позволяющий смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы на устройствах с подключением к Сети. 6 марта руководство компании заявило о приостановке работы на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.