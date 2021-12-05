В России и мире

Генеральный директор «Яндекса» в России покинула должность

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина покидает свою должность, сообщили в пресс-службе компании.​​​​​

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», - приводит сообщение ТАСС.

Савиновский ранее возглавлял подразделение «Медиасервисы» «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма».

15 марта «Яндекс» объявил о смене гендиректора в России. Елену Бунину, занимавшую этот пост с 2017 года, должен был заменить Тигран Худавердян. Предполагалось, что он будет совмещать эту работу с должностью управляющего директора всей группы компаний. Сообщалось, что Бунина останется в компании, где продолжит быть HR-директором и будет заниматься развитием образовательных проектов.

В тот же день Худавердян попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и не успел принять пост гендиректора «Яндекса» в России, пояснили в пресс-службе. 16 марта «Яндекс» объявил о том, что Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя генерального директора головной компании группы, а также свои должности в дочерних структурах компании в Нидерландах. Бунина осталась на должности генерального директора ООО «Яндекс», российского юридического лица группы, свои обязанности она должна была выполнять до 15 апреля, объяснили в компании.