После драки на «Оскаре» актер Уилл Смит решил уйти из академии киноискусств

Актер Уилл Смит, который во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока, ушел из американской Академии кинематографических искусств и наук, пишет издание Variety.
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Он назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными» и заявил, что примет любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих академии сочтет целесообразными.
«Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом», — добавил актер.
Смит ударил Рока во время объявления победителя премии «Оскар» в номинации лучший документальный фильм. Ведущий пошутил о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн 2». В прошлом году Пинкетт-Смит вынужденно побрилась налысо — она начала терять волосы из-за аутоиммунного заболевания.
После слов комика, актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, а потом, вернувшись на свое место, крикнул ведущему, чтобы тот больше не шутил над его женой. Сам Рок не стал обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом, сообщал телеканал ABC News.
Киноакадемия США осудила действия актера и решила начать расследование после произошедшего. Позднее Смит извинился перед академией и заявил, что хотел защитить того, кого любит. В итоге Смит получил «Оскара» за роль отца в «Короле Ричарде» (байопик о Ричарде Уильямсе — отце теннисисток Серены и Винус Уильямс).