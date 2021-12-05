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Белоруссия закрыла въезд для автомобилей с регистрацией в ЕС

Министерство транспорта Белоруссии распорядилось закрыть с 00:00 16 апреля таможенную границу Евразийского экономического союза в республике для автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.

Как отмечает «Коммерсант», в министерстве уточнили, что ограничение до 23 апреля не применяется к зарегистрированным в ЕС автомобилям, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

Издание напоминает, что 8 апреля таможни стран ЕС, которые граничат с Белоруссией, прекратили допуск автотранспорта оттуда. Данная мера была принята в рамках нового пакета ограничительных мер. Он запрещает доступ российских и белорусских автоперевозчиков на территорию ЕС, «не позволяя им перемещать грузы автотранспортом внутри Евросоюза, в том числе транзитом». В этой связи в отдельных пунктах пропуска образовались очереди.