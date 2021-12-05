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Единый Фонд пенсионного и социального страхования создают в России

Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Как сообщается на сайте кабмина, объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.