Литва пока не планирует закрывать пункты пропуска на границе с Россией. Оснований для принятия такого решения на данный момент нет, заявил глава службы охраны государственной границы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис в эфире LRT.
На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность закрытия границы с Россией по примеру Эстонии. В свою очередь, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал решение эстонских властей ошибкой, пишет
Между тем в самой Эстонии уже заговорили о возможных экономических последствиях закрытия границы. Председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском городском собрании Антон Николаев считает, что прекращение движения через пункты пропуска приведёт к вымиранию приграничного бизнеса.
Антон Николаев также выступил за создание гуманитарного коридора для людей, у которых в России живут родственники. По его словам, родственные связи с Россией есть как минимум у каждого второго жителя Нарвы, пишут «
Напомним, с 8:00 по московскому времени 1 декабря Эстония приостановит работу автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией.