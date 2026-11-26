Литва пока не планирует закрывать пункты пропуска на границе с Россией. Оснований для принятия такого решения на данный момент нет, заявил глава службы охраны государственной границы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис в эфире LRT.

«На данный момент, я думаю, ещё нет такой ситуации, которая потребовала бы закрытия пограничных пунктов пропуска», — сказал он.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность закрытия границы с Россией по примеру Эстонии. В свою очередь, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал решение эстонских властей ошибкой, пишет РИА Новости .

Между тем в самой Эстонии уже заговорили о возможных экономических последствиях закрытия границы. Председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском городском собрании Антон Николаев считает, что прекращение движения через пункты пропуска приведёт к вымиранию приграничного бизнеса.

«Люди ведь стояли в очередях на границе сутками, я сам иногда проходил её не за один день. Семьям приходилось оставаться в Нарве с ночёвкой, где-то есть — на этом зарабатывали приграничные кафе и гостиницы. Теперь всё это просто вымрет», — сказал депутат.

Антон Николаев также выступил за создание гуманитарного коридора для людей, у которых в России живут родственники. По его словам, родственные связи с Россией есть как минимум у каждого второго жителя Нарвы, пишут « Известия ».

Напомним, с 8:00 по московскому времени 1 декабря Эстония приостановит работу автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией.