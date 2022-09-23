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Уролог назвал опухшие ноги сигналом о раке мочевого пузыря

Опухшие ноги могут указывать на рак мочевого пузыря в запущенной форме, заявил уролог Джереми Оутс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Данная разновидность заболевания появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают бесконтрольно расти и делиться. Есть несколько симптомов, которые предупреждают о болезни. Их следует опасаться.

Доктор Оутс заявил, что в большинстве случаев рак мочевого пузыря (более 70%) является поверхностным. Клетки располагаются на слизистой оболочке и не проникают внутрь. Опухоли можно разделить на низкую и высокую степень злокачественности.

«Поверхностные опухоли низкой степени злокачественности редко бывают серьезными. Хотя они могут вызывать неприятные симптомы. Опухоли высокой степени злокачественности существенно отличаются риском развития заболевания. Вплоть до мышечно-инвазивного. Оно требует серьезного лечения», — подчеркнул Оутс.

Специалист назвал некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание. Среди них — кровь в моче, частое мочеиспускание (а также боль и жжение во время процесса) и боль в пояснице или животе.

Также, по словам Оутса, опухшие ноги сигнализируют о запущенной форме рака. Связано это с ухудшением процесса вывода жидкости из организма.

Врач отмечает, что первые симптомы часто могут быть связаны с менее серьезными проблемами. Однако при их появлении важно обратиться к своему терапевту, чтобы как можно быстрее поставить диагноз.