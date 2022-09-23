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Россиянин до смерти избил ремнем пятилетнюю девочку

Приговор в отношении 28-летнего мужчины вынесли в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Его обвиняли в том, что он до смерти избил пятилетнюю падчериц, пока её мамы не было дома, сообщает E1.ru.

По версии следствия, мужчина бил девочку ремнем с металлической пряжкой. Она скончалась от черепно-мозговой травмы, которая стала последствием этих ударов. Её мама в это время была на работе.

Как ранее рассказали изданию сотрудники полиции, семья жила на деньги супруги, в то время, как подсудимый выполнял бытовые обязанности по дому. «Ребенок, по его словам, досаждал ему тем, что не давал спокойно играть в компьютер», - прокомментировали сотрудники правоохранительных органов.

«Пятилетняя девочка страдала энурезом, и сожитель ее бил, когда она не успевала дойти до горшка», - рассказал сосед супружеской пары.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.