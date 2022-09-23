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В метро Харькова и Киева остановили движение поездов

Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов по техническим причинам.

«По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», - приводит сообщение РИА Новости.

Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, подземные работают как укрытия.

В центре Киева прогремели взрывы утром 10 октября. Одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, там расположен офис СБУ, неподалеку - офис президента Владимира Зеленского.

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Как сообщил мэр Харькова, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение.

О взрывах во Львове власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, остановлена работа ТЭЦ, некоторые районы остались без света. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе.

«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.

Кроме того, украинские СМИ сообщают, что в школах в Киеве прекратили даже дистанционное обучение, на западе Украины школы в регионах переводят на «удалёнку».