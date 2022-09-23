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Склад боеприпасов подорвали в Белгородском районе

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из поселков Белгородского района был подорван склад с боеприпасами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — приводит его слова РБК.

По данным Mash и RT, которые ссылаются на очевидцев, горит объект в районе села Октябрьское. Поселок расположен в Белгородском районе Белгородской области примерно в 30 км к юго-западу от Белгорода. Находится в 10 км от границы с Харьковской областью Украины.

Обстрелы приграничных с Украиной сел и городов Белгородской области увеличились после 10 октября, когда Россия начала наносить массовые ракетные удары, целями которых Минобороны называло военные и инфраструктурные объекты по всей территории Украины.

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Ранее 13 октября Гладков несколько раз сообщал об обстрелах со стороны Украины, в том числе по Белгороду. Так, в результате дневного обстрела повреждения получило многоэтажное знание в административном центре региона. Кроме этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, уточнял губернатор.

Кроме этого, в приграничном городе Шебекино ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска, из-за чего он «практически перестал существовать», говорил глава региона.

Последний раз о возгорании склада боеприпасов в Белгородской области Гладков сообщал 23 августа. Тогда, по его словам, ЧП произошло из-за жаркой погоды. Никто не пострадал.