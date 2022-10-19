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Режим ограничения полётов в южные аэропорты РФ продлили до 28 октября

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлили до 28 октября 2022 года 3:45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полёты в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в Росавиации.