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Студента задержали в Петербурге за совращение 15-летней школьницы в Сети

19-летнего студента задержали в Санкт-Петербурге за совращение 15-летней школьницы в Интернете, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратился отец девочки. Он узнал, что его дочь с февраля по июль общалась в социальной сети «ВКонтакте» с совершеннолетним молодым человеком по имени Иван, который писал ей сообщения сексуального характера и предлагал заняться сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Мужчину нашли на проспекте Энгельса. Известно, что он - 19-летний учащийся колледжа. С фигурантом провели допрос и отпустили под подписку о невыезде.