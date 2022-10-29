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Илон Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии социальной сети

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию, основанную на рейтинге твитов, пишет РИА Новости.

«Иметь возможность выбирать, какую версию Twitter ты хочешь, вероятно лучше, по примеру того, как это может быть при формировании рейтинга фильма. Рейтинг твита, сам по себе, может устанавливаться самостоятельно, а затем изменяться за счет обратной связи пользователя», - написал Маск в своем комментарии, опубликованном в субботу.

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Ранее американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал уже был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.