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Цинковые гробы выбросили на свалку в Белгороде

Мэр Белгорода Антон Иванов в своём Telegram-канале отреагировал на появившиеся в социальных сетях сообщения, что на городской свалке найдены цинковые гробы. Он сообщил, что сотрудники полиции ищут ритуальную службу, по вине которой гробы погибших в ходе специальной военной операции оказались на помойке.

Фото: runews24.ru

«Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» - приводит слова Антона Иванова RuNews24.

Он отметил, что полиция занимается этим вопросом уже несколько дней. Мэр обещает лично встретиться с виновными, когда их найдут. «Суд решит, какое наказание они могут понести по закону, но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», - заверил мэр Белгорода.