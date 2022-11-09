В России и мире

Отбывающим наказание за наркотики в России запретили служить по контракту

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий заключать контракт на военную службу в российской армии людям, привлечённым к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков, до конца срока административного наказания. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Контракт не может быть заключён <…> также с гражданином (иностранным гражданином), подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», - приводит текст документа РИА Новости.

Согласно КоАП РФ срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, составляет один год с дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.

Ранее контракт запрещалось заключать только с осуждёнными или находящимися под следствием гражданам России и иностранцам.