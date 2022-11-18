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Зарину Догузову сняли с поста главы Ростуризма, ей предложили другую работу

Зарина Догузова, возглавлявшая Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), освобождена от должности руководителя, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщили в пресс-службе кабмина.

Фото: Зарина Догузова / Telegram

Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. Сферу туризма в правительстве продолжит курировать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Ростуризма, была создана ликвидационная комиссия, которую возглавил замруководителя Агентства Григорий Прокуронов. Ликвидационные мероприятия, за которые отвечает Минэкономразвития, должны быть завершены до 15 марта 2023 года, сообщает РИА Новости.

«Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков отметил, что знания и опыт Догузовой будут востребованы.

«Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве», - цитирует пресс-служба кабмина Белякова.