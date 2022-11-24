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Инспектор ДПС в России раскрыла угон детской коляски

В Тольятти старший инспектор ДПС Алина Фокина задержала подозреваемую в краже детской коляски, которая была похищена у детской поликлиники, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на паблик ГУ МВД по Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С заявлением о краже коляски в полицию обратилась 32-летняя местная жительница, которая ушла с ребенком в больницу, а по возвращении не обнаружила коляску на месте. В сообщении полиции подчеркивается, что в ходе патрулирования полицейские в одном из соседних дворов обратили внимание на неопрятно одетую женщину с дорогостоящей коляской, схожей по описанию с разыскиваемой.

«Когда сотрудники полиции обратились к ней с вопросами, женщина заметно занервничала и не смогла дать ответ, откуда у нее коляска», - прокомментировали в ведомстве. Транспортное средство было изъято и возвращено владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.