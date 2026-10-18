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Все старшеклассники с 2027 года будут осваивать искусственный интеллект

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Все школьники 10-11-х классов с 1 сентября 2027 года будут учиться применять технологии искусственного интеллекта, чтобы использовать их в учебе и в жизни, сообщил эксперт Минпросвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

Минпросвещения ранее утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11-х классов. Обучение по новому стандарту начнется с 1 сентября 2027 года.

«Изменения коснулись и метапредметных результатов. В них теперь включено умение применять технологии искусственного интеллекта. Это означает, что школа должна создать условия, при которых выпускник будет понимать базовые принципы работы ИИ и сможет использовать такие инструменты в учебных и жизненных ситуациях», - сказал Костенко.

Кроме того, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для учеников 5-11-х классов, пишет РИА Новости.

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