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В России выросла конкуренция за курьеров

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На фоне роста зарплат курьеров может возникнуть их нехватка, предупредила HR-директор федеральной сети доставки суши и роллов «Сушиселл» Полина Гелемей. Она объяснила, что конкуренция за сотрудников усиливается, а расходы компаний доставки растут. Если работодатели продолжат переманивать курьеров высокими выплатами, бизнес столкнется с нехваткой кадров и дальнейшим ростом затрат.

«Конкуренция за курьеров уже влияет на сроки найма. Если в начале года вакансии закрывались за два-три дня, то сейчас поиск может занимать до двух недель. Поток заявок не сокращается — в августе было 115 откликов, в сентябре 142, но закрывать потребность в персонале становится сложнее. Просто указать в вакансии более высокий доход недостаточно, важно, чтобы условия соответствовали реальности», — пояснила HR-директор.

Гелемей отметила, что расходы на оплату труда и транспорт растут: за прошлый год выплаты за заказы и почасовая ставка выросли примерно на 12 процентов.

«Повышать выплаты бесконечно невозможно — любое увеличение расходов отражается на экономике доставки. Если конкуренция продолжит расти, компаниям будет сложнее удерживать курьеров, закрывать смены и сохранять рентабельность», — считает она.

Одним из решений может стать развитие альтернативных способов доставки: электровелосипеды и электросамокаты снижают зависимость от топлива и быстрее перемещаются по городу, пишет «Lenta.ru».

«Задача бизнеса — не просто переманить курьеров у конкурентов, а выстроить модель доставки, которая будет устойчивой и для сотрудников, и для компании», — заключила Гелемей.
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