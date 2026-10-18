Мошенники добавляют россиян в фейковые чаты соседей, предупредили в ГД

Мошенники все чаще добавляют россиян в чаты якобы с соседями по дому в мессенджерах, чтобы получить доступ к их аккаунтам, рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
Он объяснил, что человек видит знакомое название дома, номера квартир, фамилии и сообщения от якобы соседей и автоматически воспринимает такую группу как часть повседневной жизни, и даже если участники ему незнакомы, сама атмосфера общего чата снижает настороженность.
По словам Немкина, такая переписка нужна не для решения проблемы, а для того, чтобы человек увидел подтверждение происходящего от нескольких «участников». Депутат подчеркнул, что это социальная инженерия: злоумышленники не просто сообщают ложную информацию, а создают вокруг нее правдоподобный контекст, пишет РИА Новости.
Немкин также предупредил, что еще один тревожный сигнал - когда после получения кода начинается новая история о взломе аккаунта, кредите или необходимости срочно спасать деньги, ведь это может быть продолжением одного сценария, в котором мошенники сначала получают доступ к аккаунту, а затем сами создают у человека ощущение опасности и предлагают «исправить» ситуацию переводом денег на безопасный счет.
Если вопрос действительно касается дома, коммунальных услуг или конкретной организации, он рекомендовал самостоятельно проверить информацию через официальный сайт или известный канал связи, а также изменить настройки мессенджера так, чтобы посторонние не могли добавлять в группы без разрешения.