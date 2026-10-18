Мошенники добавляют россиян в фейковые чаты соседей, предупредили в ГД

Мошенники все чаще добавляют россиян в чаты якобы с соседями по дому в мессенджерах, чтобы получить доступ к их аккаунтам, рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Мошеннические чаты с "соседями", которых в последнее время становится все больше в иностранных мессенджерах - это показательный пример того, как злоумышленники используют не только технологии, но и психологию», - сказал Немкин.

Он объяснил, что человек видит знакомое название дома, номера квартир, фамилии и сообщения от якобы соседей и автоматически воспринимает такую группу как часть повседневной жизни, и даже если участники ему незнакомы, сама атмосфера общего чата снижает настороженность.

«При этом мошенники специально создают иллюзию активности. Несколько аккаунтов могут обмениваться сообщениями, обсуждать якобы бытовой вопрос, публиковать какие-то коды или задавать друг другу вопросы», - отметил парламентарий.

По словам Немкина, такая переписка нужна не для решения проблемы, а для того, чтобы человек увидел подтверждение происходящего от нескольких «участников». Депутат подчеркнул, что это социальная инженерия: злоумышленники не просто сообщают ложную информацию, а создают вокруг нее правдоподобный контекст, пишет РИА Новости.

«Наиболее опасный момент наступает, когда человека переводят из общего чата в личную переписку или направляют к якобы официальному боту. Здесь важно помнить простое правило: код из СМС или уведомления - это не обычная информация, которую можно сообщить другому человеку. Он подтверждает конкретное действие с аккаунтом. Если вас просят назвать такой код, особенно под предлогом проверки данных, перерасчета или подключения какой-либо услуги, разговор нужно сразу прекращать», - уточнил он.

Немкин также предупредил, что еще один тревожный сигнал - когда после получения кода начинается новая история о взломе аккаунта, кредите или необходимости срочно спасать деньги, ведь это может быть продолжением одного сценария, в котором мошенники сначала получают доступ к аккаунту, а затем сами создают у человека ощущение опасности и предлагают «исправить» ситуацию переводом денег на безопасный счет.

«На самом деле безопасных счетов, на которые сотрудник банка или правоохранительных органов предлагает перевести деньги для их сохранения, не существует. Поэтому неожиданное добавление в чат с соседями лучше воспринимать как повод для проверки, а не как обычную бытовую ситуацию. Не нужно вступать в переписку, сообщать коды или персональные данные и переходить по присланным ссылкам», - посоветовал законодатель.

Если вопрос действительно касается дома, коммунальных услуг или конкретной организации, он рекомендовал самостоятельно проверить информацию через официальный сайт или известный канал связи, а также изменить настройки мессенджера так, чтобы посторонние не могли добавлять в группы без разрешения.