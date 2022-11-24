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Лукашенко рассказал, почему не стал журналистом

Во время совещания, на котором обсуждалась вступительная кампания в вузы, белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что изначально хотел поступать на факультет журналистики, однако в итоге пошел учиться на историка.

«Теща заставила. Сказала: нет, не надо этого, ты будешь хорошим историком», - цитирует Лукашенко канал НТВ.

Напомним, будущий президент окончил исторический факультет Могилевского педагогического института и (заочно) экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.