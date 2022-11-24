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В Великобритании выпустили монеты с изображением Гарри Поттера

Королевский монетный двор выпустил тематические монеты, посвященные Гарри Поттеру. Коллекция посвящена 25-летию первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

Фото: royalmint.com

Помимо самого юного волшебника, на монетах будут изображены профессор Дамблдор, поезд «Кингс-Кросс», а также школа чародейства и волшебства Хогвартс. На оборотной стороне — Елизавета II, а со следующего года ее изображение сменит профиль короля Карла III.

Коллекционная монета стала последней, на которой появился портрет покойной королевы. Директор по работе с коллекционерами Королевского монетного двора Ребекка Морган считает, что эта коллекция станет очень востребованной.