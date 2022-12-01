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Блоги / Ульяна Ловыгина

Мракобесие и Поттер

01.12.2022 16:08|ПсковКомментариев: 0

Недавно православные попросили Минкульт запретить мероприятия по мотивам произведений о Гарри Поттере. Якобы, в книгах о волшебнике пропагандируются чуждые русскому человеку ценности, которые «развращают юные души детей». И вообще, это всё от лукавого.

 

«За что нам всё это - скажи, Поттер Гарри?»

Группа «Сплин»

Активисты правозащитного центра «Сорок сороков» то ли не читали произведений Джоан Роулинг, то ли живут в какой-то другой реальности. Они выдернули пару фраз из контекста, упомянув, что волшебники в серии романов стоят выше обычных людей. Да, маглы выделены в отдельную категорию, но речь слегка не об этом. Напомню, что существами низшего порядка их считали только Тот-Кого-Нельзя-Называть и прочие отрицательные персонажи. Как-то подозрительно, что вышеупомянутые правозащитники заострили внимание на презрении к обычным людям.

Они также заявили, что в «Гарри Поттере» упоминаются «абсолютно запрещенные для христиан Богом колдовство и волхование». А как насчёт того, что во многих российских произведениях, в том числе православных, магия тоже используется как литературный приём? Наверное, Емеля на печи, золотая рыбка, - это «богомерзкое колдовство».

Про Гоголя и Достоевского вообще молчу. Произведения, вся жизнь и даже смерть Николая Васильевича неотделимы от мистики. Вспомните хотя бы «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Вия». Фёдор Михайлович тоже не пренебрегал мистическими сюжетами и частенько включал их свои произведения. Например, в романе «Братья Карамазовы» к одному из героев явился чёрт в человеческом обличье. Не совсем понятно, почему до сих пор не детонировала эта «культурная бомба замедленного действия» - так назвали православные активисты романы об английском волшебнике и мероприятия по их мотивам.

Кадры из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

И почему именно «Гарри Поттер»? Есть другие произведения английской литературы, например, «Властелин колец». Там тоже есть противостояние добра и зла, магические существа. Лично я там не нашла чего-то безнравственного и антихристианского, но кто-то, вероятно, мыслит иначе.

К счастью, среди представителей РПЦ есть здравомыслящие люди. Telegram-канал Mash опубликовал видео с духовником Екатеринбургской семинарии Константином Корепановым, который говорит о том, что христианин должен научиться пользоваться культурными достижениями, выбирая оттуда самое хорошее. «С помощью книг «Гарри Поттер» можно рассказать не только о Христе. С помощью них ребенок может пережить состояние дружбы, о чем сейчас почти никто не пишет», - уверен священник. Помимо того, что книга о дружбе, она учит людей учиться.

Кадры из фильма

В современных произведениях этого зачастую не хватает. А ведь сейчас как никогда важно доносить до детей, что такое хорошо, что такое плохо, где грань между добром и злом. Людям жизненно необходимо верить в чудеса, мечтать — именно этому учит жанр «фэнтэзи». А еще не сдаваться, несмотря на неудачи, верить в себя и других. Но, как водится, от прочтения книг становятся умнее только умные, а глупые продолжают искать в них «чуждые духовные ценности».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов очень верно подметил, что поисками ведьм можно заниматься до бесконечности. «На самом деле сатанизм гораздо более пышно процветает другими способами. А это детская сказка, которая покорила весь мир», - озвучил он своё мнение о «Гарри Поттере» в интервью агентству городских новостей «Москва».

Не соглашусь, что это детская сказка — для взрослых книги Роулинг тоже полезны. Но в целом, депутат прав: инициатива «Сорок сороков» - явный перебор, и сатанизм стоит поискать в других вещах, сильнее разрушающих общественное сознание, нежели «Гарри Поттер».

Прошлой зимой по Псковской области и другим регионам прокатился «Хогвартс-Экспресс», который ничего не разрушил. Дети и взрослые с радостью отправились в путешествие по маршруту Псков - Печоры и обратно в компании любимых героев. Каждый пассажир получил долгожданное письмо, волшебную палочку и возможность получить мудрый совет от профессора Дамблдора, погадать вместе с профессором Трелони, увидеть «ожившую» Плаксу Миртл, победить Барти Крауча.

Фото Ирины Гурылёвой. В роли Плаксы Миртл Анастасия Исаметдинова

Погрузиться в мир магии и на пару часов забыть об унылых буднях в Пскове — разве это не прекрасно? Боюсь предположить, кто получил большее удовольствие от этой поездки — дети или взрослые, переодетые в волшебников. Причем далеко не все пассажиры были фанатами «Гарри Поттера», некоторые не знали о существовании произведения до посадки в поезд. Было замечено, что даже бабушки выходили на перрон с улыбками на лице. Правда, она исчезала после осознания, что поезд привез не в Хогвартс, а обратно в реальность.

Туда, где фонтанируют идеями очередные активисты. К слову, вот еще парочка «гениальных» инициатив правозащитников из центра «Сорок сороков»: отменить «порноконцерты» Тилля Линдеманна и наказать Филиппа Киркорова за «пляски на Кресте Господнем». Российский певец, конечно, погорячился и зря забыл о чувствах верующих. А вот фронтмена метал-групп Rammstein обидели почем зря. Те, кто считает его творчество антикультурным явлением, могут просто не покупать билет на концерт. И ни в коем случае не смотреть клипы.

Если вы хотите новых запретов, которых и так предостаточно, или выдвигаете сомнительные инициативы, не надо впадать в крайности. Иначе рано или поздно мир действительно превратится в антиутопию. «И тогда Красные Сани приедут. И в санях - санитары, не к ночи будь помянуты». Или пожарники Брэдбери сойдут со страниц книг и начнут жечь всё напалмом. Только это будет уже не шоу Rammstein с пиротехникой и огнём, а страшная явь.

К сожалению, рукописи горят, как бы ни пытался нас убедить Михаил Афанасьевич. Кстати, тоже тот ещё «сатанист». Поэтому не стоит играть в опасные игры с огнём и посягать на святое для многих поколений. И «Мастер и Маргарита», и «Гарри Поттер» в этом году возглавили рейтинг самых перечитываемых книг среди россиян, по данным «Литрес». Почему же эти романы так любят взрослые и дети?

Фото Pixabay

Наверное, не потому что они «развращают», а потому учат простым человеческим ценностям. Быть милосердными, дружить, любить, прощать, распознавать предательство, ценить близких и оставаться людьми во всех ситуациях. Эти книги о том, что добро всегда побеждает зло, при этом одного не бывает без другого.

Очень жаль, что в этом году российские телезрители не смогут посмотреть «Гарри Поттера» на новогодних праздниках. Компания Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы отечественным телеканалам, но, конечно же, любителей волшебства это не остановит — торренты никто не отменял. А тем, у кого отсутствует интернет, придётся сменить сказочный мир на вселенную Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Есть надежда, что покажут и другие советские фильмы — «Чародеи», «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Без «бесовщины» там не обошлось, но те, кто предпочитает на новогодних каникулах смотреть сказки, точно оценят.

А любители Поттера пока могут спать спокойно: рано ломать палочки и сжигать книги про мальчика, который выжил. Мы еще обязательно сыграем в квиддич. Когда прилетит долгожданная сова, вас, скорее всего, запишут в сатанисты, но в Хогвартсе будет уже не до этого.

Ульяна Ловыгина

Теги: #книги #фильмы #православие #Гарри Поттер #фэнтэзи #волшебство #магия
Источник: Псковская Лента Новостей
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