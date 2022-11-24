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Юному хоккеисту порезали горло коньком во время матча в Сургуте

Вратаря детско-юношеской хоккейной команды «Олимпиец» госпитализировали после того, как нападающий команды «Метеор-Сигнал» попал ему коньком в шею, сообщил глава регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский в своём Telegram-канале.

Видео: РИА Новости

Инцидент произошёл во время встречи команд среди игроков 2006 года рождения в матче первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

«Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врач Максим Булай и фельдшер Олеся Миронова, дежурившие на матче. Игрок был экстренно транспортирован в травмцентр бригадой СМП Сургута в составе врача Дилором Масалиевой, фельдшера Толиба Мирзоева и водителя Анатолия Барашкова. Между скорой помощью и больницами округа установлена связь в режиме реального времени. Пока везут пациента, врачи в больнице уже владеют всей необходимой информацией о нём, в том числе, нужно ли готовить операционную», - написал Добровольский.

«К моменту доставки игрока в больницу бригада врачей в составе Марии Шишулиной, дежурного хирурга, Евгения Николаева, хирурга - ассистента, Азизбека Рахманалиева, врача - анестезиолога -реаниматолога, Алсу Завьяловой, операционной медсестры, Ольги Салимзяновой, медсестры- анестезиста, была готова начать операцию. Сейчас мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации. Голкиперу - скорейшего выздоровления!» - добавил он.

Региональная прокуратура организовала проверку, ведомство считает, что умысла нанести травму вратарю в том эпизоде не было, пишет РИА Новости.

Голкипер был экстренно прооперирован, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

«Идет на поправку. Сегодня утром 15-летнего спортсмена из Челябинска перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии», - написал Добровольский.

По его словам, за ночь состояние пациента стабилизировалось, врачи отметили положительную динамику. На стационарном лечении в Сургутской травмбольнице подросток будет находиться еще около двух недель, добавил глава депздрава.