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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

01.01.2023 12:39|ПсковКомментариев: 0

Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности», - говорится в сообщении.

Период предупреждения действует с 13:00 1 января до 7:00 2 января, пишет РИА Новости.

Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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