В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности», - говорится в сообщении.
Период предупреждения действует с 13:00 1 января до 7:00 2 января, пишет РИА Новости.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.