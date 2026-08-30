Виноделы объяснили, почему в России растет спрос на безалкогольное вино

Безалкогольное вино в России перестало быть напитком «для тех, кому нельзя» - рост спроса связан с изменением модели потребления, улучшением качества и тем, что вино без градусов появилось в меню даже премиальных ресторанов, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).

«Российский потребитель стал заметно внимательнее относиться к здоровью, самочувствию и качеству жизни. Особенно это заметно среди аудитории 25–40 лет и жителей крупных городов. Безалкогольное вино оказалось компромиссом между желанием сохранить винную культуру и отказом от алкоголя как такового», - говорится в сообщении.

По словам экспертов, безалкогольное вино перестало восприниматься как продукт для автомобилистов или людей с ограничениями по здоровью. Сегодня его выбирают потребители, которым важны гастрономия, эстетика и «социальный ритуал».

«Увеличилось количество ситуаций, в которых потребитель хочет сохранить «винный опыт», но избежать алкоголя: деловые встречи, спорт, вождение, семейные мероприятия, рабочие будни», - добавили в АВВР.

Также на рост спроса повлияло значительное улучшение качества продукции: современные технологии деалкоголизации позволяют получать вина с достойной ароматикой, тогда как еще пару лет назад у безалкогольных вин была слабая органолептика.

Безалкогольные позиции появились в винных картах ресторанов, специализированных винотеках и федеральных сетях, подчеркнули в ассоциации. По оценкам участников рынка, сегодня уже сложно найти ресторан премиального сегмента без хотя бы нескольких безалкогольных вин в карте.

В АВВР со ссылкой на данные ритейлеров напомнили, что продажи безалкогольных вин в 2024-2025 годах росли на 30-100% в зависимости от канала продаж, а отдельные сети фиксируют рост более чем в 2,2 раза. Отмечается, что безалкогольное вино не столько конкурирует с классическим, сколько создает новые сценарии потребления и вовлекает тех, кто раньше вино вообще не выбирал, пишет РИА Новости.

«Это особенно важно для молодой аудитории, ориентированной на новые форматы досуга. Для них безалкогольное вино становится способом участвовать в гастрономической и культурной коммуникации без отказа от собственных ограничений - будь то спорт, здоровье, вождение автомобиля или просто изменение образа жизни», - заключили в ассоциации.