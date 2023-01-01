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В России и мире

Обесцвечивание кораллов привело к дракам среди рыб

04.01.2023 21:38|ПсковКомментариев: 0

Массовое обесцвечивание кораллов затрудняет выявление конкурентов некоторыми видами рифовых рыб. Cпециалисты, изучающие рифы в пяти регионах Индо-Тихоокеанского региона, обнаружили, что способность особей рыб-бабочек идентифицировать виды-конкуренты и соответствующим образом реагировать была нарушена после массовой гибели кораллов, вызванной обесцвечиванием.

В результате они принимают неверные решения, из-за которых у них меньше возможностей избегать ненужных драк, расходуя ограниченный запас энергии. Ученые считают, что эти изменения могут повлиять на выживание видов, поскольку дальнейшее глобальное потепление скорее приведет к усугублению проблемы обесцвечивания. Об этом сообщает «Газета.ру» с ссылкой на пресс-службу Ланкастерского университета.

Исследователи провели более 3700 наблюдений за 38 видами рыб-бабочек на рифах до и после обесцвечивания кораллов и сравнили их поведение. После гибели кораллов, вызванной обесцвечиванием, передача сигналов между рыбами разных видов стала идти хуже, при этом встречи между разными видами переросли в погоню в более чем 90% случаев — по сравнению с 72% до обесцвечивания. Исследователи также обнаружили, что дистанция этих погонь увеличилась после обесцвечивания: рыбы начали тратить больше энергии на отгон конкурентов

Исследователи полагают, что экологические нарушения влияют на поведение рыб, потому что гибель кораллов вынуждают виды изменять свой рацион и территории обитания. Таким образом, эти крупномасштабные изменения окружающей среды нарушают давно установившиеся в ходе эволюции отношения, которые позволяют сосуществовать нескольким видам рыб без серьезных конфликтов.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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