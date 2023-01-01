В России и мире

Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Юрий Дудь*. Фото: Арсений Несходимов / РБК

На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал Юрия Дудя*. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне, уточняет «Коммерсантъ».

Напомним, министерство юстиции РФ включило Юрия Дудя* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

* признан Минюстом иностранным агентом