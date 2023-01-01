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Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

08.01.2023 20:37|ПсковКомментариев: 0

Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Юрий Дудь*. Фото: Арсений Несходимов / РБК

На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал Юрия Дудя*. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне, уточняет «Коммерсантъ»

Напомним, министерство юстиции РФ включило Юрия Дудя* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. 

* признан Минюстом иностранным агентом

Теги: #журналистика #иноагент
Источник: Псковская Лента Новостей
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