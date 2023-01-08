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Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце

Вторая в этом году вспышка высшего класса X произошла на Солнце 9 января в 22:50 по московскому времени. На то, чтобы накопить энергию на новый взрыв, Солнцу потребовалось всего три дня — предыдущая вспышка данного класса произошла 6 января в 3:57 МСК. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

«Можно отметить, что за 365 дней предыдущего года на нашей звезде было зарегистрировано только 7 вспышек данного класса. Таким образом, разворачивающийся всплеск сейчас активности, когда за первые 9 дней наступившего года произошло уже два взрыва высшей мощности, стоит признать необычным. Можно отметить также, что число солнечных пятен (один из основных индикаторов солнечной активности) по наблюдениям последнего года примерно на 50% опережает прогнозируемое ранее число. Возможно, совокупность этих факторов свидетельствует о более высокой мощности ожидающегося в ближайшие 2 года солнечного максимума, чем это предсказывалось ранее. Напомним, что большинство специалистов сходилось ранее на модели слабого солнечного цикла, что соответствует общему представлению о приближении Солнца к столетнему минимуму. Возможно, эти прогнозы придется пересмотреть», - рассказали в лаборатории.

Сила вспышки составила X2.0, что примерно в 2 раза выше, чем мощность первой вспышки от 6 января. Хотя событие всё ещё не относится к рекордным, это вторая по силе солнечная вспышка примерно за 5 лет, с сентября 2017 года, заметили эксперты. Рекордным в истории событиям вспышка уступает примерно 10 раз.

«Как и в предыдущем случае, последствия вспышки для Земли не прогнозируются, так как она произошла на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю. Вместе с тем, центр активности, в котором зарегистрированы оба взрыва, в настоящий момент перемещается в сторону Земли из-за вращения Солнца. Точно на линии Солнце-Земля он окажется в субботу-воскресенье. Если текущий всплеск активности Солнца к этому времени не угаснет, новая серия взрывов ударит прямо по Земле», - добавили в лаборатории.