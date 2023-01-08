Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Газ в быту
100 псковских миллионеров
Новогодняя акция на Geely
экватор в облсовпрофе
карта скидок от профсоюза
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
лонгрид кушать подано
Новая «Пчёлка» в Пскове
Господин Рейтингомер
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Политические итоги-2022
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Цифровая гигиена для детей
о псковском футболе
новогоднее импортозамещение
 
 
 
ещё В России и мире 08.01.2023 11:000 Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми 10.01.2023 08:440 Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце 09.01.2023 13:520 Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю 09.01.2023 10:001 Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 08.01.2023 22:000 Следователи выясняют причины выкатывания самолёта за полосу в аэропорту Перми 08.01.2023 20:370 Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:220 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 08.01.2023 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях 09.01.2023 10:464 Остатки лекарств обнаружили в колбасе и сосисках в Псковской области 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце

10.01.2023 08:44|ПсковКомментариев: 0

Вторая в этом году вспышка высшего класса X произошла на Солнце 9 января в 22:50 по московскому времени. На то, чтобы накопить энергию на новый взрыв, Солнцу потребовалось всего три дня — предыдущая вспышка данного класса произошла 6 января в 3:57 МСК. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

«Можно отметить, что за 365 дней предыдущего года на нашей звезде было зарегистрировано только 7 вспышек данного класса. Таким образом, разворачивающийся всплеск сейчас активности, когда за первые 9 дней наступившего года произошло уже два взрыва высшей мощности, стоит признать необычным. Можно отметить также, что число солнечных пятен (один из основных индикаторов солнечной активности) по наблюдениям последнего года примерно на 50% опережает прогнозируемое ранее число. Возможно, совокупность этих факторов свидетельствует о более высокой мощности ожидающегося в ближайшие 2 года солнечного максимума, чем это предсказывалось ранее. Напомним, что большинство специалистов сходилось ранее на модели слабого солнечного цикла, что соответствует общему представлению о приближении Солнца к столетнему минимуму. Возможно, эти прогнозы придется пересмотреть», - рассказали в лаборатории.

Сила вспышки составила X2.0, что примерно в 2 раза выше, чем мощность первой вспышки от 6 января. Хотя событие всё ещё не относится к рекордным, это вторая по силе солнечная вспышка примерно за 5 лет, с сентября 2017 года, заметили эксперты. Рекордным в истории событиям вспышка уступает примерно 10 раз.

«Как и в предыдущем случае, последствия вспышки для Земли не прогнозируются, так как она произошла на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю. Вместе с тем, центр активности, в котором зарегистрированы оба взрыва, в настоящий момент перемещается в сторону Земли из-за вращения Солнца. Точно на линии Солнце-Земля он окажется в субботу-воскресенье. Если текущий всплеск активности Солнца к этому времени не угаснет, новая серия взрывов ударит прямо по Земле», - добавили в лаборатории.

Теги: #космос #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 91 человек
10.01.2023, 08:490 Новый «закон Димы Яковлева» готовится принять Госдума 10.01.2023, 08:440 Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце 10.01.2023, 08:340 Дорожники устраняют в Пскове последствия ночного снегопада. ФОТО 10.01.2023, 08:250 Климатолог перечислил проблемы из-за «истеричных» зим в России
10.01.2023, 08:120 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января 10.01.2023, 07:530 Что нужно сделать за несколько лет до пенсии, объяснили россиянам 10.01.2023, 07:350 Фестиваль для любителей конного спорта прошёл в Псковском районе 10.01.2023, 07:170 Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом
10.01.2023, 06:580 В российских лесах хотят проложить лыжные трассы и велодорожки 09.01.2023, 22:001 Псковские осужденные отметили Новый год и Рождество 09.01.2023, 21:450 Массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в праздничные дни не было – Михаил Ведерников 09.01.2023, 21:240 Россиянка погибла, катаясь на «ватрушке»
09.01.2023, 21:000 Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина 09.01.2023, 20:470 Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев 09.01.2023, 20:220 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 09.01.2023, 20:000 Правительство установило специальные выплаты некоторым категориям медиков
09.01.2023, 19:460 В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет 09.01.2023, 19:230 В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 09.01.2023, 19:000 Эксперты перечислили специи, которые помогут соблюдать диету 09.01.2023, 18:410 Медики дефицитных специальностей будут получать ежемесячные социальные выплаты
09.01.2023, 18:220 Новогодняя ель обрушилась на двух россиян. ВИДЕО 09.01.2023, 18:160 Подарки, которые удивили: псковичи рассказали, чем их шокировали под бой курантов 09.01.2023, 18:030 Псковичка ушла из дома в Рождество и пропала 09.01.2023, 18:000 В России предложили увеличить ввозные пошлины на светотехнику
09.01.2023, 17:501 Псковичка поделилась впечатлениями о поездке в Петербург в автобусе с неработающим отоплением в -20°C 09.01.2023, 17:500 Правила выдачи ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции утвердили в России 09.01.2023, 17:420 Фестиваль художественного творчества «Ступень памяти - 2023» пройдет в Пскове 09.01.2023, 17:391 Пионерофилия
09.01.2023, 17:310 Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля 09.01.2023, 17:230 Творческая встреча с автором книг о князе Довмонте состоится в Пскове 09.01.2023, 17:170 Власти прорабатывают вопрос восстановления работы аптеки в Новом Изборске 09.01.2023, 17:120 Белоруса незаконно зарегистрировали в Великих Луках
09.01.2023, 17:050 Более 80% россиян назвали прошедший год очень тяжелым для страны – ВЦИОМ 09.01.2023, 17:000 Итоги поддержки самозанятых в 2022 году подвели в Псковской области 09.01.2023, 16:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 января 09.01.2023, 16:520 «Экопром» скорректировал график вывоза контейнеров в порховской деревне Боровичи
09.01.2023, 16:450 Около полутора миллионов рублей передали жители Псковской области мошенникам 09.01.2023, 16:370 Международный турнир по волейболу «Рождественские встречи - 2023» среди девушек прошел в Пскове 09.01.2023, 16:300 Более 120 ветеранов получили подарки от депутатов и волонтёров 09.01.2023, 16:210 ВЦИОМ: 65% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом, 32% готовятся к трудностям
09.01.2023, 16:180 Пьяная россиянка ударила ножом семилетнего сына 09.01.2023, 16:150 Программу госгарантий бесплатной медпомощи продлили до 2025 года 09.01.2023, 16:050 Концерт «Старая афиша» пройдет в Пскове 14 января 09.01.2023, 15:580 Агрессивный маламут напал на ребёнка в российском городе
09.01.2023, 15:550 Метель и до -11°C прогнозируют синоптики в Псковской области 10 января 09.01.2023, 15:440 Мораторий на проверки бизнеса в России продлили до конца 2023 года 09.01.2023, 15:340 Пятитысячную банкноту с признаками подделки обнаружили в Пскове 09.01.2023, 15:302 Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян
09.01.2023, 15:210 В России остались работать 75,9% иностранных компаний 09.01.2023, 15:100 Более тысячи жителей села воспользовались спецтранспортом для посещения медучреждений в 2022 году 09.01.2023, 15:000 Российским студентам-инженерам начнут присуждать стипендию имени Королёва 09.01.2023, 14:520 «Свинюшки»: псковичка возмутилась количеству окурков возле собственного дома
09.01.2023, 14:470 Пьяных водителей выявили в Псковской области на новогодних выходных 09.01.2023, 14:400 «Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений. ВИДЕО 09.01.2023, 14:360 Бизнесмен заявил о возможном поджоге пивного ресторана в Пскове 09.01.2023, 14:250 Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки
09.01.2023, 14:230 Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года 09.01.2023, 14:140 Опубликован план празднования 80-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков 09.01.2023, 14:090 Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО 09.01.2023, 14:050 В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат
09.01.2023, 13:560 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества. ВИДЕО 09.01.2023, 13:520 Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю 09.01.2023, 13:470 Потепление придёт в Псковскую область 09.01.2023, 13:430 Двух косуль встретил пскович в микрорайоне Кресты. ВИДЕО
09.01.2023, 13:370 Путин поздравил псковского ветерана с вековым юбилеем 09.01.2023, 13:350 Архимандрита Серафима вспоминают в Псково-Печерском монастыре 09.01.2023, 13:320 «Птицерию» открыли в парке музея Софьи Ковалевской в Великолукском районе 09.01.2023, 13:241 «Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления
09.01.2023, 13:170 Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации 09.01.2023, 13:080 Срок подачи уведомления о переходе налогоплательщика с 2023 года на выбранный им спецрежим истекает 9 января 09.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 09.01.2023, 12:520 Пьяный пушкиногорец поссорился с приятелем и пустил в ход нож
09.01.2023, 12:460 Переехавшую из Узбекистана школьную подругу ищет женщина в Великих Луках 09.01.2023, 12:320 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 12 и 13 января 09.01.2023, 12:174 Собственника здания бойлерной ищут в Пскове 09.01.2023, 12:071 Лось выскочил под колёса автомобиля в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru