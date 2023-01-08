Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце

Вторая в этом году вспышка высшего класса X произошла на Солнце 9 января в 22:50 по московскому времени. На то, чтобы накопить энергию на новый взрыв, Солнцу потребовалось всего три дня — предыдущая вспышка данного класса произошла 6 января в 3:57 МСК. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
Сила вспышки составила X2.0, что примерно в 2 раза выше, чем мощность первой вспышки от 6 января. Хотя событие всё ещё не относится к рекордным, это вторая по силе солнечная вспышка примерно за 5 лет, с сентября 2017 года, заметили эксперты. Рекордным в истории событиям вспышка уступает примерно 10 раз.
«Как и в предыдущем случае, последствия вспышки для Земли не прогнозируются, так как она произошла на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю. Вместе с тем, центр активности, в котором зарегистрированы оба взрыва, в настоящий момент перемещается в сторону Земли из-за вращения Солнца. Точно на линии Солнце-Земля он окажется в субботу-воскресенье. Если текущий всплеск активности Солнца к этому времени не угаснет, новая серия взрывов ударит прямо по Земле», - добавили в лаборатории.