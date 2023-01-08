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Всех пассажиров застрявшего воздушного шара в Сочи удалось спасти

Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В 16.25 вертолёт Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту, двое из них - дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар.

Ранее сообщалось, что люди застряли во время катания на воздушном шаре в Сочи.