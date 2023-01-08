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Пять человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи

Пять человек, включая троих детей, застряли во время катания на воздушном шаре в Сочи, сообщила пресс-служба управления МЧС России в Telegram-канале.

Фото из архива ПЛН

«Нештатную посадку произвел тепловой аэростат на лесной массив в Краснодарском крае. В летательном аппарате находятся 5 человек, в том числе 3 детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное», - сообщили в ведомстве.

К месту происшествия следуют спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». На место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС России. С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей.