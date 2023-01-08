Гражданка США задержана за выгул теленка на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел 31 января. Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в интернете. 34-летняя женщина решила показать теленку сердце столицы и привезла его прямо на Красную площадь.
По сообщениям СМИ, оформлен административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»