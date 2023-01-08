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Две майнинговые фермы выявили в российской психбольнице

Две майнинговые фермы выявили на территории психиатрической больницы под Иркутском. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию.

Незаконную деятельность удалось выявить после проверки МЧС, пишет RuNews24 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

На чердаке больницы работали фермы из 13 единиц оборудования, подключенного к электрическим сетям медучреждения над лечебными корпусами. Это могло привести к аварийной ситуации, а следовательно, существовал и риск для пациентов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).