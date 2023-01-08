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Скульптура Чебурашки появится в российском городе

Скульптуру Чебурашки установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, где проходили съемки сцен из одноименной кинокартины, сообщает администрация города.

«Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съёмки одной из самых эффектных сцен кинокартины. В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской», - приводит слова главы Кисловодска Евгения Моисеева РИА Новости.

По его словам, также в Кисловодске появилась традиция - в кинотеатре в конце просмотра зрители вместе с героями поют любимую песню про день рождения.

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Ранее Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за «неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка"».