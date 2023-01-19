Общество

Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 5 млрд рублей

Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 5 млрд рублей, следует из информации на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Общие сборы «Чебурашки» к 22 января составили 5 031 752 684 рублей, свидетельствуют данные ЕАИС. В день премьеры 1 января фильм собрал более 227 млн рублей, в первый уик-энд – около 1,3 млрд рублей, а во вторые выходные проката – 1,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».

На девятый день проката кассовые сборы «Чебурашки» составили 3,008 млрд рублей. К тому моменту фильм посмотрели почти 8,9 млн человек.

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Абсолютный рекорд по сборам в России ранее принадлежал первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона — 3 516 796 661 рублей. Среди российских фильмов — картине «Холоп», снятой режиссером Климом Шипенко и вышедшей в 2019 году (3 082 031 790 рублей).