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Запад стремится разделить Россию на мелкие части – Путин

У Запада одна цель – раскассировать бывший СССР и РФ, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль. Об заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

Фото: пресс-служба Кремля

«У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», - цитирует главу государства РИА Новости.

По его словам, планы Запада о разделении России изложены на бумаге, но РФ старалась об этом не говорить, если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, судьбы очень многих народов РФ могут кардинально поменяться, и вряд ли сможет сохраниться этнос русский народ.

«Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня», - сказал Путин.

«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских, не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», - отметил президент РФ.