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С 1 января 2027 года начнут мониторить цены на некоторые продукты питания

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С 2027 года власти начнут мониторить формирование цен на несколько продуктов питания, такая норма закреплена в федеральном законе. Изменения вступают в силу с 1 января.

Изображение сгенерировано нейросетью

Правительство утвердит перечень продовольственных товаров, в отношении которых будут производить мониторинг, оценку и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен.

Кроме этого, документ предусматривает утверждение перечня федеральных органов исполнительных власти, которые будут получать сведения о субъектах, осуществляющих торговую деятельность. Речь идет об информации о продаже и поставках, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов, пишут РИА Новости

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