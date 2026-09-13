С 1 января 2027 года начнут мониторить цены на некоторые продукты питания

С 2027 года власти начнут мониторить формирование цен на несколько продуктов питания, такая норма закреплена в федеральном законе. Изменения вступают в силу с 1 января.

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Правительство утвердит перечень продовольственных товаров, в отношении которых будут производить мониторинг, оценку и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен.

Кроме этого, документ предусматривает утверждение перечня федеральных органов исполнительных власти, которые будут получать сведения о субъектах, осуществляющих торговую деятельность. Речь идет об информации о продаже и поставках, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов, пишут РИА Новости.