 
В России и мире

О возможном соперничестве за освоение Луны заявили в Госдуме

0

В ближайшее время может начаться международное соперничество за освоение Луны. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Фото: Сергей Лантюхов/ Известия

«То, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет. <…> Будет соперничество», — предположил он.

По словам парламентария, поводом для таких выводов стали заявления президента США Дональда Трампа о принадлежности Луны Соединённым Штатам. 

Никонов отметил, что фактически закрепиться на спутнике Земли сможет тот, кто первым создаст там «устойчивое присутствие»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 сентября, комментируя публикацию Трампа с подписью «Луна наша», подчеркнул, что организация придерживается принципа мирного исполнения космического пространства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает публикацию американского лидера объявлением Луны собственностью США, пишут Известия.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026