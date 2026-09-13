О возможном соперничестве за освоение Луны заявили в Госдуме

В ближайшее время может начаться международное соперничество за освоение Луны. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Фото: Сергей Лантюхов/ Известия

«То, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет. <…> Будет соперничество», — предположил он.

По словам парламентария, поводом для таких выводов стали заявления президента США Дональда Трампа о принадлежности Луны Соединённым Штатам.

Никонов отметил, что фактически закрепиться на спутнике Земли сможет тот, кто первым создаст там «устойчивое присутствие»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 сентября, комментируя публикацию Трампа с подписью «Луна наша», подчеркнул, что организация придерживается принципа мирного исполнения космического пространства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает публикацию американского лидера объявлением Луны собственностью США, пишут Известия.