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Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы

Правительство Воронежской области объяснило актуализацией базы данных вручение повесток в военкоматы жителям региона. Разъяснение опубликовано в Telegram-канале облправительства.

«Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах», - приводит сообщение РИА Новости.

Как отмечают власти, повестки будут вручаться «преимущественно по месту проживания граждан и их работы».

Власти добавляют, что работодатели обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке, а после посещения военкоматов работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.