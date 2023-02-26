В России и мире

Вострецов отреагировал на решение Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Председатель «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По словам Вострецова, арестовывать нужно как раз тех, кто пришел к такому решению и выдал ордер, а судить их нужно, как пособников фашизма и международного терроризма.

«Считаю, что нашему Верховному суду необходимо вынести решения об аресте председателя международного суда и всех участников заседания, вынесших решения об аресте нашего президента. И судить их, как пособников фашизма и международного терроризма»,- написал Вострецов в своем Telegram-канале.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) часто путают с Международным судом ООН, который расположен там же. МУС не входит в официальные структуры ООН. Интересно, что против деятельности этого суда на протяжении десятилетий выступали власти США, а Евросоюз наоборот всячески одобрял.

Относительно недавно, в сентябре 2020 года, госсекретарь США Майк Помпео и вовсе объявил, что Вашингтон вводит санкции против прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, так как, по его словам, МУС «продолжает действовать против американцев», а прокурор суда оказывает ему поддержку в этом. В Евросоюзе санкции назвали «неприемлемыми и беспрецедентными».