Вострецов отреагировал на решение Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Председатель «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По словам Вострецова, арестовывать нужно как раз тех, кто пришел к такому решению и выдал ордер, а судить их нужно, как пособников фашизма и международного терроризма.
«Считаю, что нашему Верховному суду необходимо вынести решения об аресте председателя международного суда и всех участников заседания, вынесших решения об аресте нашего президента. И судить их, как пособников фашизма и международного терроризма»,- написал Вострецов в своем Telegram-канале.
Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) часто путают с Международным судом ООН, который расположен там же. МУС не входит в официальные структуры ООН. Интересно, что против деятельности этого суда на протяжении десятилетий выступали власти США, а Евросоюз наоборот всячески одобрял.
Относительно недавно, в сентябре 2020 года, госсекретарь США Майк Помпео и вовсе объявил, что Вашингтон вводит санкции против прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, так как, по его словам, МУС «продолжает действовать против американцев», а прокурор суда оказывает ему поддержку в этом. В Евросоюзе санкции назвали «неприемлемыми и беспрецедентными».